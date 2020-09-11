17:54  11 вересня
У Міносвіти заявили про проникнення невідомих до будівлі міністерства
10:58  11 вересня
Тимошенко здолала COVID-19, але лікує запалення легенів: що відомо про стан лідера "Батьківщини"
08:14  11 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2020, 15:39 4

На Львівщині чоловік з ножем напав на прикордонника

11 вересня 2020, 15:39 4
Читайте также на русском языке
Причину нападу на правоохоронця чоловік не пояснив
Причину нападу на правоохоронця чоловік не пояснив
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Львівській області чоловік дістав ніж та напав на прикордонника після питання про наявність документів та мету його перебування біля кордону. До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 342 КК України та ст. 345 КК України.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби.

Як зазначається, інцидент стався учора ввечері, коли прикордонники відділу "Краківець" Львівського загону у районі одного з населених пунктів Яворівського району зупинили невідомого чоловіка та запитали мету його перебування у прикордонні. У відповідь незнайомець дістав ніж та накинувся на військового.

Правоохоронці здійснили попереджувальні постріли та, застосувавши спецзасоби, затримали чоловіка. В результаті нападу прикордонник не постраждав.

Зі слів зловмисника стало відомо, що він є жителем Львівської області, але підтвердити це не зміг, бо жодних документів з собою не мав. Причину нападу на правоохоронця він також не пояснив.

Нагадаємо, на Львівщині депутат ударив жінку кулаком в обличчя.

напад прикордонники поліція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Всі блоги »