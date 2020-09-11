На Львівщині чоловік з ножем напав на прикордонника

Причину нападу на правоохоронця чоловік не пояснив

Причину нападу на правоохоронця чоловік не пояснив

Рixabay

У Львівській області чоловік дістав ніж та напав на прикордонника після питання про наявність документів та мету його перебування біля кордону. До Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 342 КК України та ст. 345 КК України.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби.

Як зазначається, інцидент стався учора ввечері, коли прикордонники відділу "Краківець" Львівського загону у районі одного з населених пунктів Яворівського району зупинили невідомого чоловіка та запитали мету його перебування у прикордонні. У відповідь незнайомець дістав ніж та накинувся на військового.

Правоохоронці здійснили попереджувальні постріли та, застосувавши спецзасоби, затримали чоловіка. В результаті нападу прикордонник не постраждав.

Зі слів зловмисника стало відомо, що він є жителем Львівської області, але підтвердити це не зміг, бо жодних документів з собою не мав. Причину нападу на правоохоронця він також не пояснив.

Нагадаємо, на Львівщині депутат ударив жінку кулаком в обличчя.