Фальсифікація виборів у Запоріжжі: стали відомі подробиці

Активісти обіцяють опублікувати відеозаписи з місця події

Активісти обіцяють опублікувати відеозаписи з місця події

Фото: flickr

Жителів околиць Запоріжжя групами привозили до відділів реєстрації виборців для масової зміни виборчих адрес за обіцянку грошової винагороди.

Про це під час брифінгу повідомили представники Нацполіції та Громадянської мережі "Опора”, передає RegioNews.

За даними активістів, людей доставляли на найманому мікроавтобусі, який зазвичай здійснює рейси як маршрутне таксі.

Підозрілу активність у відділах реєстрації виборців зафіксували представники громадянської мережі "Опора" і звернулися до поліції.

За інформацією начальника слідчого управління ГУНП у Запорізькій області Олега Григорова, правоохоронці відкрили дві кримінальні справи за фактом підкупу виборців та надання неправдивих відомостей до реєстру виборців.

Він додав, що покарання може загрожувати не тільки організаторам, але і рядовим виконавцям спроби фальсифікації, проте учасників події поліція не затримувала.

Представниця "Опори” Таїсія Мельниченко також заявила, що зміна адреси виборців була пов'язана з майбутнім голосуванням у Кушугумській громаді.

Нагадаємо, 10 вересня у Запоріжжі зафіксували масову зміну виборчих адрес, громадянам пропонували за це грошову винагороду.