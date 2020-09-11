17:54  11 вересня
У Міносвіти заявили про проникнення невідомих до будівлі міністерства
10:58  11 вересня
Тимошенко здолала COVID-19, але лікує запалення легенів: що відомо про стан лідера "Батьківщини"
08:14  11 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
11 вересня 2020, 15:10 6

Фальсифікація виборів у Запоріжжі: стали відомі подробиці

11 вересня 2020, 15:10 6
Читайте также на русском языке
Активісти обіцяють опублікувати відеозаписи з місця події
Активісти обіцяють опублікувати відеозаписи з місця події
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Жителів околиць Запоріжжя групами привозили до відділів реєстрації виборців для масової зміни виборчих адрес за обіцянку грошової винагороди.

Про це під час брифінгу повідомили представники Нацполіції та Громадянської мережі "Опора”, передає RegioNews.

За даними активістів, людей доставляли на найманому мікроавтобусі, який зазвичай здійснює рейси як маршрутне таксі.

Підозрілу активність у відділах реєстрації виборців зафіксували представники громадянської мережі "Опора" і звернулися до поліції.

За інформацією начальника слідчого управління ГУНП у Запорізькій області Олега Григорова, правоохоронці відкрили дві кримінальні справи за фактом підкупу виборців та надання неправдивих відомостей до реєстру виборців.

Він додав, що покарання може загрожувати не тільки організаторам, але і рядовим виконавцям спроби фальсифікації, проте учасників події поліція не затримувала.

Представниця "Опори” Таїсія Мельниченко також заявила, що зміна адреси виборців була пов'язана з майбутнім голосуванням у Кушугумській громаді.

Нагадаємо, 10 вересня у Запоріжжі зафіксували масову зміну виборчих адрес, громадянам пропонували за це грошову винагороду.

ОПОРА фальсифікації виборів Запоріжжя Місцеві вибори поліція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Житомирщині затримали членів угруповання, які незаконно утримували людей у неволі
11 вересня 2020, 13:31
Місцеві вибори: ЦВК затвердила розмір грошової застави для кандидатів
11 вересня 2020, 13:04
"Наркоферма" на болоті: поліцейські Київщини ліквідували елітний посів конопель
11 вересня 2020, 12:29
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Монополія в Запорізький області: хто контролює автовокзали регіону
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Віктор Небоженко
Всі блоги »