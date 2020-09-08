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08 вересня 2020, 17:24 5

"Мінера" мосту Метро відправили з психлікарні під домашній арешт

08 вересня 2020, 17:24 5
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Експертиза встановила, що він осудний
Експертиза встановила, що він осудний
Фото: Нацполіція
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Суд відпустив із психіатричного закладу мешканця міста Вишневе Віталія Ткаленка, який 1 червня погрожував підірвати столичний мост "Метро".

Про це йдеться в рішенні Дніпровського районного суду Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що Ткаленка суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Суддя частково задовольнив клопотання щодо зміну запобіжного заходу слідчого, який просив про тримання під вартою. Також суд поклав на підозрюваного низку зобов’язань.

Дніпровським районним судом йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Кримінальне провадження відносно нього перебуває на завершальній стадії та найближчим часом буде скеровано до суду для розгляду по суті”, - йдеться в повідомленні суду.

За словами речниці прокуратури Києва Надії Максимець, експертиза встановила, що він осудний, тому немає підстав утримувати Ткаленка у психіатричному закладі.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали.

Спочатку суд відправив його під арешт на два місяці, згодом "мінера" відправили до психлікарні.

суд метро Київ мінування арешт міст
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