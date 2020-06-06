"Мінера" київського мосту Метро відправили до психлікарні

2 червня він повідомив про замінування мосту Метро у Києві

Фото: МВС

2 червня він повідомив про замінування мосту Метро у Києві

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець виданню "Українська правда", передає RegioNews.

За її словами, до внесення застави Ткаленко мав перебувати в СІЗО, але там його оглянув лікар і виявив схильність до суїциду.

Вчора відбулося екстрене судове засідання зі зміни запобіжного заходу, де було прийнято рішення змінити запобіжний захід з тримання під вартою на поміщення до закладу для надання психіатричної допомоги", - сказала речниця прокуратури.

Вона додала, що в СІЗО викликали швидку допомогу, лікарі якої вирішили, що підозрюваному краще перебувати під наглядом лікарів задля його безпеки і людей, які могли перебувати з ним у камері.

У п'ятницю підозрюваного було поміщено до спеціалізованої психіатричної лікарні в Глевасі на Київщині, де він перебуватиме до 29 липня", - сказала Максимець.

Вона додала, що невдовзі підозрюваний пройде психолого-психіатричну експертизу, в разі потреби, йому можуть продовжити запобіжний захід.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали.

Пізніше xоловікові, який погрожував підірвати міст, слідчі Дніпровського управління поліції повідомили про підозру.