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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
06 червня 2020, 12:44 15

"Мінера" київського мосту Метро відправили до психлікарні

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06 червня 2020, 12:44 15
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2 червня він повідомив про замінування мосту Метро у Києві
Фото: МВС
2 червня він повідомив про замінування мосту Метро у Києві

Мінера мосту Метро Віталія Ткаленка було поміщено до спеціалізованого психіатричного закладу.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець виданню "Українська правда", передає RegioNews.

За її словами, до внесення застави Ткаленко мав перебувати в СІЗО, але там його оглянув лікар і виявив схильність до суїциду.

Вчора відбулося екстрене судове засідання зі зміни запобіжного заходу, де було прийнято рішення змінити запобіжний захід з тримання під вартою на поміщення до закладу для надання психіатричної допомоги", - сказала речниця прокуратури.

Вона додала, що в СІЗО викликали швидку допомогу, лікарі якої вирішили, що підозрюваному краще перебувати під наглядом лікарів задля його безпеки і людей, які могли перебувати з ним у камері.

У п'ятницю підозрюваного було поміщено до спеціалізованої психіатричної лікарні в Глевасі на Київщині, де він перебуватиме до 29 липня", - сказала Максимець.

Вона додала, що невдовзі підозрюваний пройде психолого-психіатричну експертизу, в разі потреби, йому можуть продовжити запобіжний захід.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали.

Пізніше xоловікові, який погрожував підірвати міст, слідчі Дніпровського управління поліції повідомили про підозру.


метро Київ мінування міст
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