Нардепи провалили закон про реорганізацію районних держадміністрацій

Документ повернули у комітет

Документ повернули у комітет

Верховна Рада повернула в комітет для підготовки до повторного першого читання проєкт закону №3975 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у звʼязку з утворенням (ліквідацією) районів.

За це проголосували 245 народних депутатів, передає RegioNews з посиланням на "ДС".

Документом передбачається внесення змін до законів України "Про Кабінет міністрів України", "Про місцеві державні адміністрації", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

Змінами пропонується врегулювати питання щодо створення, реорганізації та ліквідації, найменування та перейменування місцевих державних адміністрацій Кабміном.

Також законопроєкт зобов’язує уряд:

Впродовж двох місяців із моменту набрання чинності цим законом забезпечити схвалення акту про порядок здійснення заходів, повʼязаних із утворенням, реорганізацією або ліквідацією місцевих державних адміністрацій із визначенням критеріїв щодо розподілу в порядку правонаступництва прав та зобов’язань юридичних осіб, що припиняються внаслідок ліквідації або реорганізації.

Впродовж шести місяців з моменту набрання чинності цим законом забезпечити здійснення реорганізації та безперервність діяльності районних державних адміністрацій у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів.

Нагадаємо, Рада схвалила закон про військово-цивільні адміністрації в ОТГ.