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02 вересня 2020, 12:37 16

За рік Рада в "турборежимі" ухвалила менше законів, ніж попередня

02 вересня 2020, 12:37 16
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Кількість засідань у депутатів обох скликань була однаковою
Кількість засідань у депутатів обох скликань була однаковою
Фото: flickr
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За рік в “турборежимі” чинна Верховна Рада прийняла менше законів, ніж попередній парламент 8 скликання.

Про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

В Комітеті порівняли кількість прийнятих законів за перший рік роботи парламентами 8 та 9 скликань.

В перший рік роботи народні депутати 9 скликання прийняли 264 закони, депутати попереднього скликання – 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими", - йдеться в повідомленні.

Також депутати 8 скликання зареєстрували більше законопроектів, а саме 4800 проти 3400 у депутатів 9 скликання.

В Комітеті наголосили, що абсолютну більшість проектів зареєстрував Уряд.

Крім того, у депутатів обох скликань за перший рік роботи була майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів 8 скликання та 117 у депутатів 9 скликання.

Навіть в умовах "турборежиму” кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення – "турборежим” виявився широко розрекламованим міфом”, - підкреслив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, Комітет виборців назвав зловживанням агітаційні поїздки Зеленського Україною.

Слуга народа Верховна Рада голосування законопроєкт статистика КВУ
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