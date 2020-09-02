За рік Рада в "турборежимі" ухвалила менше законів, ніж попередня

Кількість засідань у депутатів обох скликань була однаковою

Кількість засідань у депутатів обох скликань була однаковою

Фото: flickr

За рік в “турборежимі” чинна Верховна Рада прийняла менше законів, ніж попередній парламент 8 скликання.

Про це у Facebook повідомляє Комітет виборців України, передає RegioNews.

В Комітеті порівняли кількість прийнятих законів за перший рік роботи парламентами 8 та 9 скликань.

В перший рік роботи народні депутати 9 скликання прийняли 264 закони, депутати попереднього скликання – 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання є вищими", - йдеться в повідомленні.

Також депутати 8 скликання зареєстрували більше законопроектів, а саме 4800 проти 3400 у депутатів 9 скликання.

В Комітеті наголосили, що абсолютну більшість проектів зареєстрував Уряд.

Крім того, у депутатів обох скликань за перший рік роботи була майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів 8 скликання та 117 у депутатів 9 скликання.

Навіть в умовах "турборежиму” кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення – "турборежим” виявився широко розрекламованим міфом”, - підкреслив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, Комітет виборців назвав зловживанням агітаційні поїздки Зеленського Україною.