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02 вересня 2020, 12:29 4

У Києві побили колишнього "Слугу народу"

02 вересня 2020, 12:29 4
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Нардепу госпіталізація не знадобилася
Нардепу госпіталізація не знадобилася
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Рано вранці 2 вересня в Києві двоє невідомих напали на народного депутата Антона Полякова і побили його.

Про це поінформували джерела видання "Обозреватель" в правоохоронних органах, пише RegioNews.

За даними співрозмовника, в столиці ввели план "Перехоплення". Відомо, що інцидент стався близько 5:00 біля кафе "Джаз" в Шевченківському районі.

З місця злочину нападники втекли на автомобілі Toyota, поки їх знайти не вдалося.

Потерпілий отримав медичну допомогу на місці інциденту, госпіталізація не знадобилася.

Нагадаємо, 1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Перед тим він у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою.

Київ Слуга народа Верховна Рада нардеп Побиття
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