У Києві побили колишнього "Слугу народу"
Нардепу госпіталізація не знадобилася
Нардепу госпіталізація не знадобилася
Рано вранці 2 вересня в Києві двоє невідомих напали на народного депутата Антона Полякова і побили його.
Про це поінформували джерела видання "Обозреватель" в правоохоронних органах, пише RegioNews.
За даними співрозмовника, в столиці ввели план "Перехоплення". Відомо, що інцидент стався близько 5:00 біля кафе "Джаз" в Шевченківському районі.
З місця злочину нападники втекли на автомобілі Toyota, поки їх знайти не вдалося.
Потерпілий отримав медичну допомогу на місці інциденту, госпіталізація не знадобилася.
Нагадаємо, 1 вересня Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу". Перед тим він у парламенті звинуватив президента у зловживанні владою.
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