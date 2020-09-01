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01 вересня 2020, 15:16 8

Завищували вартість послуг до 50%: поліція викрила "схему" заволодіння коштами судновласників

01 вересня 2020, 15:16 8
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Сума збитків нанесених іноземній компанії становить понад 2 мільйони гривень
Сума збитків нанесених іноземній компанії становить понад 2 мільйони гривень
Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили злочинну "схему", яку організували посадові особи комерційної структури, а саме – морського агента, що надає відповідні послуги в морських портах Миколаїв та Чорноморська.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

В ході слідства встановлено, що підприємство уклало кілька договорів надання послуг з іншими товариствами, зокрема буксирних. Так, відповідно до угод останні надають послуги з буксирування суден замовника (морського агента) за вже визначеними тарифами, а той своєю чергою надає рахунки судновласникам для оплати.

Посадовці комерційної структури перед тим, як надсилати рахунки кінцевому платнику, фабрикували платежі буксирної компанії. В них завищували вартість наданих послуг до 50% від фактичних рахунків", - йдеться у повідомленні.

Тільки за січень-травень 2020 року за такою "схемою" лише одного з численних іноземних операторів ошукали на суму понад два мільйони гривень.

Оперативники та слідчі поліції провели санкціоновані обшуки в офісах суб’єктів господарської діяльності, а також за місцем мешкання осіб, причетних до злочину. Процесуальні заходи проводилися на території Одеської та Миколаївської областей.

На рахунки комерційної структури – морського агента накладено арешти.

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України заблокувала протиправну діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, від якої постраждали 600 тисяч вкладників.

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