Школярі можуть піти на позапланові канікули через місцеві вибори: подробиці
Виборчі комісії планують розміщувати переважно у школах
Виборчі комісії планують розміщувати переважно у школах
Школярів можуть чекати позапланові канікули під час місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі журналістам, передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews
Виборчі комісії в більшості своїй будуть розміщені в школах. Зараз МОЗ розробляє з ЦВК механізм, як провести вибори комфортно і безпечно в умовах пандемії.
"Якщо ви питаєте про школи, то ми вже зараз розуміємо, що необхідно робити додаткові невеликі канікули, щоб у той час, коли буде засідання комісій і підрахунок голосів, діти не навчалися", - заявив Степанов.
Раніше стало відомо, що ЦВК спільно з МОЗ розробляють алгоритм місцевих виборів в умовах пандемії.
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