Школярі можуть піти на позапланові канікули через місцеві вибори: подробиці

Виборчі комісії планують розміщувати переважно у школах

Виборчі комісії планують розміщувати переважно у школах

Фото: МОЗ

Школярів можуть чекати позапланові канікули під час місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі журналістам, передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews

Виборчі комісії в більшості своїй будуть розміщені в школах. Зараз МОЗ розробляє з ЦВК механізм, як провести вибори комфортно і безпечно в умовах пандемії.

"Якщо ви питаєте про школи, то ми вже зараз розуміємо, що необхідно робити додаткові невеликі канікули, щоб у той час, коли буде засідання комісій і підрахунок голосів, діти не навчалися", - заявив Степанов.

Раніше стало відомо, що ЦВК спільно з МОЗ розробляють алгоритм місцевих виборів в умовах пандемії.