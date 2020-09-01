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01 вересня 2020, 16:42

Школярі можуть піти на позапланові канікули через місцеві вибори: подробиці

01 вересня 2020, 16:42
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Виборчі комісії планують розміщувати переважно у школах
Виборчі комісії планують розміщувати переважно у школах
Фото: МОЗ
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Школярів можуть чекати позапланові канікули під час місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі журналістам, передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews

Виборчі комісії в більшості своїй будуть розміщені в школах. Зараз МОЗ розробляє з ЦВК механізм, як провести вибори комфортно і безпечно в умовах пандемії.

"Якщо ви питаєте про школи, то ми вже зараз розуміємо, що необхідно робити додаткові невеликі канікули, щоб у той час, коли буде засідання комісій і підрахунок голосів, діти не навчалися", - заявив Степанов.

Раніше стало відомо, що ЦВК спільно з МОЗ розробляють алгоритм місцевих виборів в умовах пандемії.

вибори карантин МОЗ ЦВК канікули
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