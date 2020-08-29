В НАБУ заявили, що Ситник залишається директором відомства

У Бюро вважають рішення Конституційного суду політично вмотивованим

У Бюро вважають рішення Конституційного суду політично вмотивованим

Фото: Facebook

Рішення Конституційного суду про неконституційність призначення Артема Ситника директором НАБУ не означає його автоматичного звільнення.

Про це йдеться в заяві НАБУ, передає RegioNews.

В НАБУ вважають, що закон містить вичерпний перелік підстав для його звільнення, однак цих підстав немає у рішення Конституційного суду.

Ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюдення так званих "плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо "керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень Конституційним Судом України, це рішення є черговим кроком на шляху знищення інституційної незалежності Національного бюро”, - йдеться в заяві.

В НАБУ також звинуватили Конституційний суд в звільненні топ-посадовців від кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, яке розслідували детективи.

Нагадаємо, 28 серпня суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ.