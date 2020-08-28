У Харкові сильніше контролюватимуть безпеку у транспорті на карантині: подробиці

У поліції вважають, що харків'янам необхідно дотримуватися правил, щоб місто вийшло з "помаранчевої" зони

У поліції вважають, що харків'янам необхідно дотримуватися правил, щоб місто вийшло з "помаранчевої" зони

Як передає RegioNews, про це йдеться в публікації Status Quo.

За словами нещодавно призначеного т.в.о. начальника облуправління "Укртрансбезпеки" Олександра Гринюка, найближчим часом він має намір спільно з патрульною поліцією організувати масові рейди в пасажирському транспорті. Мета — перевірити, як виконуються вимоги, встановлені для "помаранчевих" карантинних зон.

"Я тут всього три дні, але побачив, що дуже багато пасажирів і водіїв їздять без масок. Ми вже почали рейди і будемо їх посилювати, застосовувати штрафні санкції, якщо є порушення. Перш за все ми звертаємо увагу на наповнюваність транспорту, яка має складати не більше 50%, на проведення дезінфекції перед кожним зворотним рейсом і на повний масковий режим", — заявив Гринюк.

Начальниця Управління патрульної поліції Харківської області Олена Стрижак зазначила, що мешканцям Харкова необхідно дотримуватися цих правил, щоб місто вийшло з "помаранчевої" зони.

"В цілому по Україні ми — найлояльніша до перевізників область. В інших, менших містах — наприклад, у Тернополі або Вінниці — фіксується набагато більше порушень на транспорті. Ми ж розуміємо, що Харків — місто велике, багатьом людям потрібно переміщатися. Але зрозумійте, якщо ми потрапимо до "червоної" зони, то буде ще гірше, транспорт зовсім стане. Тому краще виконувати визначені заходи прямо зараз. Поліція буде посилено за цим наглядати", — заявила Стрижак.

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