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28 серпня 2020, 15:24 8

Поліція відкрила справу через конфлікт з хасидами в Умані

28 серпня 2020, 15:24 8
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Справу відкрили за фактом порушення рівноправності громадян
Справу відкрили за фактом порушення рівноправності громадян
Фото: Нацполіція
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За фактом конфлікту між місцевими мешканцями і хасидами в Умані правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє Нацполіція Черкаської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, ввечері 27 серпня надійшло повідомлення про конфлікті між групою громадян та Брацлавськими хасидами.

Група осіб перешкоджала іноземцям потрапити на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю розповсюдження COVID-19 та, на їхню думку, незаконним будівництвом", - йдеться в повідомленні.

В поліції додали, що правоохоронці забезпечили порядок і попередили подальші протиправні дії.

За даним фактом та за іншими фактами конфліктів, які відбулись в місті Умань... порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, або релігійних переконань)", - зазначили правоохоронці.

Також поліція встановлює усі обставини інциденту і здійснює слідчі заходи.

Нагадаємо, в Умані місцеві жителі ледь не почубилися з хасидами: що стало причиною, жителі просили правоохоронців прогнати хасидів.

поліція Черкаська область справа Умань хасиди
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