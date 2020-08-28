На Рівненщині вилучили незаконного бурштину на понад мільйон гривень

Правоохоронці встановлюють можливі канали збуту "сонячного" каміння

Правоохоронці встановлюють можливі канали збуту "сонячного" каміння

Фото: Нацполіція

Двоє рівнян намагалися сховати у підвал майже 40 кілограмів бурштину та виробів з нього. Чоловіків викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області спільно зі слідчими Рівненського відділу поліції за процесуального керівництва працівників прокуратури Рівненської області.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Під час проведеного слідчими огляду місця події у сумці та пакеті поліцейські виявили оброблене та необроблене каміння бурштину-сирцю різних фракцій та вироби з нього.

Зловмисниками виявилися 29-ти та 42-річні рівняни. Вони не пояснили походження каміння та не надали відповідних документів", - йдеться у повідомленні.

За цінами "чорного" ринку орієнтовна вартість вилученого каміння становить понад мільйон гривень.

Відтак, за цим фактом слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину).

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії, у ході яких правоохоронці встановлюють можливі канали збуту "сонячного" каміння та, ймовірно, інших осіб, причетних до злочину.

Наразі слідчими вирішується питання про накладення арешту на вилучене каміння.

Нагадаємо, 1 липня у Житомирській області конфіскували майже 10 тонн бурштину.