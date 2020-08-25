СБУ блокувала контрабанду речовин для виробництва наркотиків на $70 тисяч

У цій справі були проведені обшуки в чотирьох областях

У цій справі були проведені обшуки в чотирьох областях

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, до неї входили громадяни України та їхні закордонні спільники. Вони замовляли в Східній Азії суміші із вмістом наркотичних речовин, які використовують для синтезу анаболічних стероїдів.

Аби уникнути викриття, "товар” доправляли авіаційним сполученням через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування. Після прибуття в міжнародний аеропорт "Бориспіль” вантаж транспортували на склади та до підпільної лабораторії в Броварах на Київщині”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що злочинці збували готовий товар під виглядом продукції відомих брендів на території України і постачали в країни Західної Європи.

Слідчі спецслужби за участі оперативників та прокурорів провели 10 обшуків за місцями проживання, в офісах фігурантів справи, за адресами складів і підпільного виробництва в Броварах, Маріуполі, Кривому Розі, Одесі та Чорноморську. Під час слідчих дій правоохоронці виявили майже 2 тонни готової продукції, упаковки для фасування товару та етикетки”, - повідомляють правоохоронці.

Також було вилучено комп`ютерну техніку, накопичувачі і спеціальне обладнання, документацію і понад 70 тисяч доларів США.

Відкрита справа за фактом контрабанди наркотиків, встановлюються всі фігуранти справи.

Нагадаємо, СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" у завданні понад 100 млн грн збитків державі. Посадовці придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової.