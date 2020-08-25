Рада "дала добро" на кредит на трасу "Київ - Одеса" та Львівську об'їзну дорогу

У Кабміні розповіли, на що спрямують ці кошти

У Кабміні розповіли, на що спрямують ці кошти

Фото: Міністерство інфраструктури України

Парламент під час сьогоднішнього засідання схвалив залучення 500 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на дорожні проєкти, серед яких - Львівська об'їзна дорога та ремонт траси Київ-Одеса

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Regionews з посиланням на "Європейську правду".

Згідно з повідомленням, 450 млн євро залучать у рамках фінансової угоди "Європейські дороги України ІІІ" терміном на 25 років, у рамках розвитку Транс'європейської транспортної мережі.

"За ці кошти буде відремонтовано 314 км автодороги М-05 Київ - Одеса в частині Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Також кошти підуть на будівництво 35 км північної об'їзної дороги Львова", - розповів Криклій.

Друга ратифікована Радою угода - про 50 млн євро від ЄІБ у рамках проєкту "Транспортний зв'язок в Україні - Фаза І". Загальний обсяг фінансування за цією угодою складає 100 млн євро, з яких 50 млн - кредит ЄІБ та ще 50 млн - грантові кошти ЄС.

"Ці гроші спрямують на будівництво північно-східної ділянки об'їзної дороги навколо Тернополя, будівництво трьох багаторівневих розв'язок і двох шляхопроводів у Львівській та Рівненській областях біля Тернополя", - додав Криклій.

Раніше у Зеленського показали, як виглядатиме нова обхідна дорога навколо Києва.