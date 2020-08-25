У "Слузі народу” спростували заяву Кравчука про подачу води до Криму

Це рішення може схвалити лише парламент

Це рішення може схвалити лише парламент

Фото: скріншот відео

Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що шанси розгляду Радою рішення про відновлення водопостачання до Криму мінімальні.

Про це він повідомив журналістам після позачергового засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

Пана Кравчука ми поважаємо, але пан Кравчук зараз не в парламенті, і я думаю, що наразі немає жодних шансів у парламенті застосовувати такі рішення, і навіть їх розглядати", - сказав Арахамія.

Він додав, що українська влада "не планує нічого запускати до Криму”.

Нагадаємо, раніше голова української делегації в ТКГ у Мінську Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити водопостачання до окупованого Криму, якщо там станеться гуманітарна катастрофа.