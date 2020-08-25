У передвиборчому процесі буде задіяно пів мільйона членів комісій

Держава має забезпечити їх захисними масками

Держава має забезпечити їх захисними масками

Фото: Офіс президента

У процесі підготовки до місцевих виборів буде задіяно не менше 500 тисяч співробітників виборчих комісій.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час селекторної наради під головуванням президента Зеленського, передає RegioNews.

На нараді обговорювалося питання підготовки та проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня.

У передвиборчому процесі по всій країні буде задіяно щонайменше 500 тисяч працівників виборчих комісій різних рівнів", - йдеться у повідомленні.

Данілов зазначив, що їх потрібно забезпечити захисними масками та іншими засобами індивідуального захисту.

За словами президента Зеленського, також напередодні нового епідемічного сезону необхідно збільшити кількість ліжок у лікарнях і запустити масову програму вакцинації від грипу.

Нагадаємо, "Слуги народу" назвали єдину причину скасування місцевих виборів.

Крім того, Денис Шмигаль розповів, чи можуть перенести місцеві вибори. Уряд не виключає перенесення голосування.