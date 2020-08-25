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25 августа 2020, 18:17 9

Флаг под ногами Зеленского: нардеп Федина обратилась в прокуратуру

25 августа 2020, 18:17 9
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Она считает это проявлением пренебрежения к символу государственности
Она считает это проявлением пренебрежения к символу государственности
Фото: Facebook
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Народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина обратилась в Офис генпрокурора из-за флага Украины под ногами президента Зеленского на праздновании Дня Независимости.

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

По ее словам, это проявление пренебрежения к символам украинской государственности.

Но если мы будем молчать - то это пренебрежение будет нарастать, пока не уничтожит Украину. За каждый такой выпад должна быть ответственность", - считает она.

Федина сообщила, что она подала обращение в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности всех причастных к этому инциденту, в частности "тех, кто такое придумал".

Она также призвала граждан Украины подавать такое же обращение в Офис генпрокурора.

Напомним, в предвыборном процессе будет задействовано полмиллиона членов комиссий, государство должно обеспечить их защитными масками.

24 августа на концерте Зеленского без разрешения использовали песни "Океана Эльзы", "Бумбокса" и "Тартака".

Офис генпрокурора Владимир Зеленский заявление президент София Федина
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