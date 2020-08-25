Флаг под ногами Зеленского: нардеп Федина обратилась в прокуратуру
Народный депутат от "Европейской Солидарности" София Федина обратилась в Офис генпрокурора из-за флага Украины под ногами президента Зеленского на праздновании Дня Независимости.
Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.
По ее словам, это проявление пренебрежения к символам украинской государственности.
Но если мы будем молчать - то это пренебрежение будет нарастать, пока не уничтожит Украину. За каждый такой выпад должна быть ответственность", - считает она.
Федина сообщила, что она подала обращение в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности всех причастных к этому инциденту, в частности "тех, кто такое придумал".
Она также призвала граждан Украины подавать такое же обращение в Офис генпрокурора.
Напомним, в предвыборном процессе будет задействовано полмиллиона членов комиссий, государство должно обеспечить их защитными масками.
24 августа на концерте Зеленского без разрешения использовали песни "Океана Эльзы", "Бумбокса" и "Тартака".