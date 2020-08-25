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25 серпня 2020, 14:15 12

З’їзд партії "Слуга народу" відбудеться 30 серпня

25 серпня 2020, 14:15 12
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На з'їзді презентують програму партії
На з'їзді презентують програму партії
Фото: Facebook
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Передвиборчий з'їзд провладної політичної партії "Слуга народу" відбудеться в неділю, 30 серпня.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на пресслужбу партії, передає RegioNews.

Відомо, що захід відбудеться у Києві на даху центру "Парковий".

З’їзд розпочнеться о 12:00. Його програма передбачає виступ президента Володимира Зеленського та голови партії Олександра Корнієнка”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, на з’їзді планують ухвалити рішення про участь у місцевих виборах і презентують оновлену програму партії.

Крім того, будуть представлені кандидати на посади мерів обласних центрів та кандидати в народні депутати на довиборах в окрузі №208 у Чернігівській області.

Нагадаємо, раніше проведення з'їзду партії "Слуга народу” анонсували на 29 серпня. Також "Слуги народу" назвали єдину причину скасування місцевих виборів.

Слуга народа Володимир Зеленський З'їзд партія Місцеві вибори
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