Піскуна звільнили з посади радника Венедіктової

Він пробув на посаді менше місяця

Він пробув на посаді менше місяця

Фото: Facebook

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звільнила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна з посади свого позаштатного радника.

Про це у Facebook повідомив активіст Олександр Лємєнов, передає RegioNews.

Святослава Піскуна звільнили з посади радника Генпрокурора. Дивно, що не стало наслідком відставки Венедіктової. Вона прибрала з горизонту на Різницькій екс-тричі Генпрокурора Піскуна своїм наказом”, - написав він.

Лємєнов також припустив, що рішення про звільнення Піскуна "продиктовано здебільшого позицією Офісу президента".

В Офісі генерального прокурора поки не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, стало відомо, що Святослава Піскуна призначили радником Венедіктової, він працював радником поза штатом на громадських засадах.

Він тричі обіймав посаду генерального прокурора України у 2002-2003, 2004-2005 та в 2007 році.