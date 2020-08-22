Дефіцит лікарів в Україні становить майже 25 тисяч - Степанов

В Україні гостро відчувається брак епідеміологів

В Україні гостро відчувається брак епідеміологів

Фото: МОЗ

В закладах охорони здоров'я України, особливо у сільській місцевості, спостерігається гострий дефіцит лікарських кадрів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

У закладах охорони здоров’я залишаються недоукомплектованими 24,7 тисячі лікарських посад. При цьому дефіцит кадрів у сільських медзакладах складає близько 8 тисяч осіб”, - сказав він.

За словами міністра, під час пандемії перед Україною особливо гостро постала проблема нестачі епідеміологів, країні не вистачає більше 50 відсотків лікарів цього профілю.

Він зазначив, що 5 років тому було ліквідовано медико-профілактичні факультети.

Реформування медичної освіти повинно, зокрема, передбачати автономізацію медичних освітніх закладів, вдосконалення системи тестувань студентів, адаптації освітньої програми до світових стандартів”, - підкреслив міністр.

Нагадаємо, Українським лікарям обіцяють підвищення зарплати вже з вересня, наступне підвищення очікується у січні 2021 року.

Міносвіти рекомендує фінансувати дистанційне навчання з місцевих бюджетів, цього року залишки субвенції на освіту становлять більше 7 мільярдів гривень.