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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 серпня 2020, 16:14 3

Дефіцит лікарів в Україні становить майже 25 тисяч - Степанов

22 серпня 2020, 16:14 3
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В Україні гостро відчувається брак епідеміологів
В Україні гостро відчувається брак епідеміологів
Фото: МОЗ
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В закладах охорони здоров'я України, особливо у сільській місцевості, спостерігається гострий дефіцит лікарських кадрів.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

У закладах охорони здоров’я залишаються недоукомплектованими 24,7 тисячі лікарських посад. При цьому дефіцит кадрів у сільських медзакладах складає близько 8 тисяч осіб”, - сказав він.

За словами міністра, під час пандемії перед Україною особливо гостро постала проблема нестачі епідеміологів, країні не вистачає більше 50 відсотків лікарів цього профілю.

Він зазначив, що 5 років тому було ліквідовано медико-профілактичні факультети.

Реформування медичної освіти повинно, зокрема, передбачати автономізацію медичних освітніх закладів, вдосконалення системи тестувань студентів, адаптації освітньої програми до світових стандартів”, - підкреслив міністр.

Нагадаємо, Українським лікарям обіцяють підвищення зарплати вже з вересня, наступне підвищення очікується у січні 2021 року.

Міносвіти рекомендує фінансувати дистанційне навчання з місцевих бюджетів, цього року залишки субвенції на освіту становлять більше 7 мільярдів гривень.

МОЗ Максим Степанов коронавірус лікарі дефіцит
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