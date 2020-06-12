Олена Зеленська захворіла на коронавірус

Дружина президента отримала позитивний тест на COVID-19

Дружина президента отримала позитивний тест на COVID-19

У Олени Зеленської безсимптомний перебіг хвороби. Перша леді почувається добре і перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї.

Це підтвердили в Офісі президента, пише RegioNews

Президент України Володимир Зеленський та діти також пройшли тестування, їхні результати негативні.

Під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19. Результати попереднього тесту, зробленого на початку червня, були негативні.

Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та по можливості також пройти тестування.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що хотів інфікуватися коронавірусом.