09:44  12 червня
Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків
15:41  12 червня
Кабмін затвердив і направив до Верховної Ради оновлену програму дій
15:31  12 червня
Під Києвом депутати влаштували бійку зі стріляниною
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
12 червня 2020, 21:11 8

Зеленський переходить на карантинний режим роботи через COVID-19 у його дружини

12 червня 2020, 21:11 8
Читайте также на русском языке
Коло осіб, з якими він спілкується, буде обмежене охороною та найближчими помічниками
Коло осіб, з якими він спілкується, буде обмежене охороною та найближчими помічниками
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням коронавірусу у його дружини Олени.

Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.

Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки. Главі держави зробили тест на коронавірус. Він дав негативний результат", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОП, у Конституції не прописані ситуації самоізоляції та карантину президента, тому було ухвалено спеціальний протокол режиму роботи Президента.

Президент України щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим. Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з Главою держави, на найближчі дні виключаються", - додали в Офісі президента.

Крім того, у цей період Зеленський не буде брати участь у масових заходах, всі робочі поїздки за межі Києва скасовуються. Коло осіб, з якими він спілкується, буде обмежене охороною та найближчими помічниками.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на COVID-19.

коронавірус Володимир Зеленський карантин Офіс президента самоізоляція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Вінниці спалах коронавірусу серед водіїв громадського транспорту
12 червня 2020, 20:08
У Житомирі скасували святкування дня міста
12 червня 2020, 19:54
Стабільно висока кількість хворих: у Львівській області продовжили карантин
12 червня 2020, 16:38
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Михайло Дяденко
Всі блоги »