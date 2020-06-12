Зеленський переходить на карантинний режим роботи через COVID-19 у його дружини

Коло осіб, з якими він спілкується, буде обмежене охороною та найближчими помічниками

Коло осіб, з якими він спілкується, буде обмежене охороною та найближчими помічниками

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням коронавірусу у його дружини Олени.

Про це повідомляє Офіс президента, передає RegioNews.

Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки. Главі держави зробили тест на коронавірус. Він дав негативний результат", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОП, у Конституції не прописані ситуації самоізоляції та карантину президента, тому було ухвалено спеціальний протокол режиму роботи Президента.

Президент України щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим. Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з Главою держави, на найближчі дні виключаються", - додали в Офісі президента.

Крім того, у цей період Зеленський не буде брати участь у масових заходах, всі робочі поїздки за межі Києва скасовуються. Коло осіб, з якими він спілкується, буде обмежене охороною та найближчими помічниками.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на COVID-19.