Президент розповів, як хотів захворіти коронавірусом

У підсумку, від ідеї відмовилися

У підсумку, від ідеї відмовилися

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитися коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно".

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".

Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу", - повідомив президент.

Як зазначає Зеленський, в результаті від такої ідеї відмовилися, - "Вирішили, що занадто. Що перебір".

І додав, що його не пробачила б сім'я. "Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, були б праві".

Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.

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