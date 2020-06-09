Президент розповів, як хотів захворіти коронавірусом
Президент України Володимир Зеленський розповів, що хотів заразитися коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно".
Як передає RegioNews, про це повідомляє "Українська правда".
Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу", - повідомив президент.
Як зазначає Зеленський, в результаті від такої ідеї відмовилися, - "Вирішили, що занадто. Що перебір".
І додав, що його не пробачила б сім'я. "Сказали б, що я божевільний. І, в принципі, були б праві".
Нагадаємо, станом на 8 червня, в Україні зафіксовано 27 462 випадків коронавіруса.
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