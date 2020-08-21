Утилізація небезпечних відходів: у Сєвєродонецьку викрили фірму на порушенні екологічних норм

Полігон підприємства перетворився у звалище токсичних предметів

Полігон підприємства перетворився у звалище токсичних предметів

Фото: з відкритих джерел

Співробітники Служби безпеки України викрили фірму із Сєвєродонецька на грубому порушенні екологічних норм під час утилізації небезпечних відходів, у тому числі з лікарень, що протидіють COVID-19.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Єдине в регіоні підприємство, яке спеціалізується на поводженні із забруднюючими речовинами має договори на утилізацію відходів із кількома десятками підприємств та комунальних закладів регіону. За умовами контрактів структура зобов`язана здійснювати вивезення і сортування токсичних речовин, а також їх транспортування для подальшої переробки чи знищення.

Цього року комерсанти припинили виконували умови договорів. За цей час полігон підприємства, що знаходиться за 100 метрів від житлових масивів Новодружеська, перетворився у звалище токсичних предметів", - йдеться у повідомленні.

Поруч з будинками накопичились тонни відпрацьованих небезпечних речовин, зокрема й відходів з опорного медзакладу із протидії коронавірусній інфекції.

Наразі підприємству визначено строки для приведення діяльності у відповідність до ліцензійних умов та ліквідації наслідків зловживань. Якщо виконавець не виконає зобов`язань, то він буде позбавлений ліцензії та притягнений до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що Службою безпеки України викрито масштабну корупційну схему, організовану чиновниками командування Медичних сил Збройних сил України при закупівлі засобів індивідуального захисту для військовослужбовців.