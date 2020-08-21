Зеленський прибув з робочим візитом у Миколаївську область
Зранку 21 серпня президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою в Миколаївську область.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Відомо, що Зеленський огляне завершення робіт на автомобільній дорозі, яку ремонтували в межах Національної програми "Велике будівництво”.
Також він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.
У програмі візиту глави держави запланована зустріч із представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини.
Очікується, що він представить команду партії "Слуга народу", яка буде брати участь у місцевих виборах в регіоні.
Нагадаємо, 20 серпня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області, він огляне об’єкти, які будуються в рамках програми "Велике будівництво”.