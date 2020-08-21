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21 серпня 2020, 11:02 9

Зеленський прибув з робочим візитом у Миколаївську область

21 серпня 2020, 11:02 9
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Він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області
Він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області
Фото: Офіс президента
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Зранку 21 серпня президент України Володимир Зеленський прибув із робочою поїздкою в Миколаївську область.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що Зеленський огляне завершення робіт на автомобільній дорозі, яку ремонтували в межах Національної програми "Велике будівництво”.

Також він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.

У програмі візиту глави держави запланована зустріч із представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини.

Очікується, що він представить команду партії "Слуга народу", яка буде брати участь у місцевих виборах в регіоні.

Нагадаємо, 20 серпня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області, він огляне об’єкти, які будуються в рамках програми "Велике будівництво”.

Також Зеленський представив кандидата на пост мера Херсона, ним став Юрій Кирилов.

Володимир Зеленський Офіс президента президент Миколаїв Місцеві вибори
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