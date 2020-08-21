Зеленський прибув з робочим візитом у Миколаївську область

Він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області

Він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області

Фото: Офіс президента

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що Зеленський огляне завершення робіт на автомобільній дорозі, яку ремонтували в межах Національної програми "Велике будівництво”.

Також він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.

У програмі візиту глави держави запланована зустріч із представниками бізнесу морегосподарського комплексу та суднобудівної галузі Миколаївщини.

Очікується, що він представить команду партії "Слуга народу", яка буде брати участь у місцевих виборах в регіоні.

Нагадаємо, 20 серпня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області, він огляне об’єкти, які будуються в рамках програми "Велике будівництво”.