Ексміністра Омеляна суд відпустив під особисте зобов`язання
Сьогодні, 25 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав колишньому міністру інфраструктури запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС, пише RegioNews.
Також на ексміністра покладено процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.
Строк дії обов’язків - до 19 серпня включно.
Нагадаємо, за даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%, незважаючи на те, що один з цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною держбюджету, тому змінити його розмір міг лише парламент.
19 червня детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн.
12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна.