Ексміністра Омеляна суд відпустив під особисте зобов`язання

ВАКС обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури

ВАКС обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, пише RegioNews.

Також на ексміністра покладено процесуальні обов’язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами; здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії обов’язків - до 19 серпня включно.

Нагадаємо, за даними НАБУ, ексміністр у грудні 2017 року видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%, незважаючи на те, що один з цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною держбюджету, тому змінити його розмір міг лише парламент.

19 червня детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну у нанесенні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн.

12 червня ДБР прийшли з обшуком у будинок ексміністра інфраструктури Омеляна.