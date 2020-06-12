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12 червня 2020, 09:15 9

ДБР прийшли з обшуком у будинок екс-міністра інфраструктури Омеляна

12 червня 2020, 09:15 9
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Обшук нібито стосується колишніх власників будинку, де живе Омелян
Обшук нібито стосується колишніх власників будинку, де живе Омелян
facebook.com/volodymyr.omelyan
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Міністр інфраструктури України в 2016-2019 роках Володимир Омелян заявив про проведення обшуків Державним бюро розслідувань в своєму будинку.

Як передає RegioNews, про це він заявив на сторінці в Facebook.

6:30 ранку. Всі сплять, діти, дружина, мама. Вривається ДБР з обшуком. Начебто рішення суду щодо колишніх власників будинку, де ми зараз мешкаємо", - написав він.

Нагадаємо, в 2018 році Омеляну було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2 та ст. 366-1 КК.

Володимир Омелян обшуки ДБР розслідування Мінінфраструктури
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