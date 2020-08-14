Нардеп від "ОПЗЖ" Німченко звернувся до НАБУ з приводу виборів на Донбасі

Василь Німченко вимагає притягнути до відповідальності главу Донецької ВГА Кириленко і голову Луганської ВГА Гайдая та скасувати заборону виборів

Василь Німченко вимагає притягнути до відповідальності главу Донецької ВГА Кириленко і голову Луганської ВГА Гайдая та скасувати заборону виборів

Фото: Главред

Народний депутат від "Опозиційної платформи ‒ За життя" Василь Німченко звернувся до директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника з депутатським запитом, в якому повідомляє про вчинення злочинів, пов'язаних з виборчим процесом в Україні.

Про це повідомляє прес-служба "ОПЗЖ", пише RegioNews.

Василь Німченко вважає, що вчинення таких дискримінаційних дій знаходиться в причинно-наслідковому зв'язку з даними соцопитувань, які свідчать про непідтримку громадянами провладної політичної сили.

Йдеться про скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 161 КК України, і полягає у встановленні обмежень виборчих прав за ознаками політичних переконань і місця проживання.

Таким чином, Павло Кириленко і Сергій Гайдай, надавши висновки про неможливість проведення місцевих виборів на окремих територіях областей, відкрито і цинічно лобіювали свої інтереси щодо продовження функціонування військово-цивільних адміністрацій, які фактично знаходяться в прямому підпорядкуванні Президента України, а він є лідером правлячої політичної сили",- написав Німченко.

На думку нардепа, зловживаючи владою та службовим становищем, Кириленко і Гайдай позбавили виборчого права сотні тисяч громадян України, що є злочином, передбаченим статтею 157 КК України ("Перешкоджання здійсненню виборчого права"), і завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян, державним та громадським інтересам.

Враховуючи зазначене, Німченко просить внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом вчинення Кириленко, Гайдаєм і окремими причетними посадовими особами ЦВК злочинів, передбачених ст. 109, 157, 161, 364 КК України (захоплення державної влади, перешкоджання здійсненню виборчого права, порушення рівноправності громадян (дискримінація) за ознаками політичних переконань, місця проживання, зловживання владою, службовим становищем), і провести досудове розслідування.

Крім того, Німченко вимагає вжити невідкладних заходів процесуального характеру для припинення вчинення цих злочинів, скасування незаконного рішення ЦВК і відновлення порушених виборчих прав громадян.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 року Центральна виборча комісія, враховуючи рекомендації силовиків прийняла рішення про скасування місцевих виборів на окремих територіях уздовж лінії зіткнення.

В якості основи для прийняття постанови комісія вказала надані головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Кириленком та головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергієм Гайдаєм висновки про неможливість підготовки і проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.