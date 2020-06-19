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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 червня 2020, 14:54 4

Ексміністра Омеляна підозрюють в завданні збитків на 30 мільйонів

19 червня 2020, 14:54 4
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Він зменшив портові збори, не маючи на це повноважень
Фото: Facebook
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19 червня детективи НАБУ повідомили про підозру ексміністру Володимиру Омеляну в завданні збитків державному бюджету у розмірі 30,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, Омелян у грудні 2017 року видав наказ про зменшення усіх портових зборів на 20%. Один із них, а саме адміністративний, є дохідною частиною бюджету, і змінити його розмір могла лише Верховна Рада.

Тоді Мінфін виступав проти зменшення усіх портових зборів, наголошуючи на тому, що зменшення саме адміністративного збору призведе до недоотримання доходів в державний бюджет.

Повідомлення про це колишній міністр, перебуваючи на посаді, отримував неодноразово.

У підсумку, рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн: з очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн грн. Ці дані підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Нагадаємо, 12 червня ДБР прийшло з обшуком у будинок екс-міністра інфраструктури Омеляна.

НАБУ підозра САП корупція Володимир Омелян
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