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14 серпня 2020, 14:56 15

Стрілянина в Мукачеві: фігуранти здалися поліції через п’ять років

14 серпня 2020, 14:56 15
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Провадження за цією справою закінчується 16 серпня
Провадження за цією справою закінчується 16 серпня
Фото: Facebook
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13 серпня в поліцію Закарпатської області добровільно з'явилися з адвокатом двоє фігурантів резонансної стрілянини в мукачівському спорткомплексі "Антарес".

Про це повідомляє місцеве видання "Закарпаття онлайн", передає RegioNews.

За інформацією видання, Роман Стойка та Руслан Каганець переховувалися з 2015 року, їм обом суд відразу обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 дні.

Відомо, що 16 серпня закінчується строк досудового розслідування в рамках кримінального провадження по згаданих подіях в Мукачеві.

Слідчим суддею було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 16 серпня 2020 року у зв’язку з тим, що органами досудового розслідування не було подано клопотання про продовження строку досудового розслідування, в рамках даного кримінального провадження, який закінчується у неділю 16 серпня 2020 року”, - йдеться в офіційному повідомленні Ужгородського міськрайонного суду.

Довідка: влітку 2015 року бійці "Правого сектору" мали зустрітись із представниками ексрегіонала Михайла Ланьо у спорткомплексі "Антарес". Після словесної перепалки вони вистрілили охоронцю в голову, на місце прибула поліція. В ході переговорів начальнику поліції поставили ультиматум здати зброю. Коли він відмовився, почалася стрілянина. Під час погоні колона автомобілів "Правого сектору" прорвалась в гори. Внаслідок перестрілки двоє представників "Правого сектору" загинули, четверо поліцейських отримали поранення.

Нагадаємо, прокурор Закарпатської області написав заяву про звільнення, причини його звільнення наразі невідомі.

суд Мукачево поліція Закарпаття перестрілка
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