До ТВК Києва увійшли члени партій "Єдиний Кривий Ріг” і "Патріоти Волині"

Більшість місць в комісіях Києва належить парламентським партіям

Більшість місць в комісіях Києва належить парламентським партіям

Фото: КМДА

Згідно із постановою Центральної виборчої Комісії, у Києві до складу ТВК ввійшли представники 49 партій, зокрема “Єдиний Кривий Ріг” і “Патріоти Волині”.

Про це повідомляється на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Усього в Києві буде діяти 11 територіальних комісій: одна міська і десять районних. Головою Київської міської територіальної виборчої комісії стала Васьковська Тетяна Вікторівна від партії "Слуга Народу”.

Її заступником обраний Микола Нілов від партії ОПЗЖ. Секретарем комісії стала Олена Шокіна від партії "Солідарність жінок України".

Більшість місць в комісіях належать парламентським партіям "Слуга народу”, "Голос”, "Батьківщина”, "Європейська солідарність” та ОПЗЖ, у кожної з них 20 і більше представників.

Також більше 10 місць виділили для політичної партії "Солідарність жінок України”, вона уклала угоду про політичну співпрацю з депутатською групою "Довіра” партії "За майбутнє”.

Загалом у Києві обслуговуватимуть місцеві вибори 198 осіб. Серед партій, які представлені у ТВК на місцевих виборах у столиці, будуть не зовсім "київські" партії, зокрема "Єдиний Кривий Ріг”, "Патріоти Волині”, "Блок Дмитра Голубова” (зареєстрована в Одесі), "Довіряй ділам” Кернеса-Труханова, а також "Піратська партія України”.

Нагадаємо, "Голос" буде відкликати з ТВК Хмельницької області усіх своїх представників. У партії готують відповідне подання в ЦВК.

Раніше ЦВК сформувала склад виборчих комісій Чернівецької області. Також ЦВК утворила 17 виборчих комісій в Житомирській області і оприлюднила персональний склад тервиборчкомів на Полтавщині та на Херсонщині.