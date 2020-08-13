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13 серпня 2020, 11:23 3

На Закарпатті ЦВК утворила 18 територіальних виборчих комісій

13 серпня 2020, 11:23 3
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До складу комісій увійшли представники 35 партій
До складу комісій увійшли представники 35 партій
Фото: ЦВК
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На Закарпатті ЦВК до місцевих виборів утворила 18 територіальних виборчих комісій, в яких буде працювати 321 особа.

Відповідна постанова опублікована на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Головою Закарпатської обласної територіальної виборчої комісії став Фекете Юрій Юрійович від партії "Батьківщина". Його заступником буде Дударева Лариса від "Європейської Солідарності”. Секретар комісії – Зубанич Олена від партії ОПЗЖ.

Серед членів комісії найбільше представників партії "Слуга народу” - 45 осіб. Партія ОПЗЖ завела в комісії 44 особи, "Батьківщина" - 42, "Європейська солідарність" - 39.

Партію "За майбутнє" будуть представляти 27 членів комісії, "Солідарність жінок України" - 15 і "Голос" — 13 осіб.

Представникам цих політичних сил, згідно із законом, гарантовано забезпечується членство у ТВК.

Нагадаємо, ЦВК сформувала склад виборчих комісій Чернівецької області. Також ЦВК утворила 17 виборчих комісій в Житомирській області і оприлюднила персональний склад тервиборчкомів на Полтавщині.

ЦВК Місцеві вибори комісія Закарпаття голосування Слуга народа
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