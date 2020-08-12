ЦВК оприлюднила персональний склад тервиборчкомів на Полтавщині
ЦВК утворила на Полтавщині обласну, 16 міських та чотири районні виборчі комісії.
Склад відповідних територіальних виборчих комісій оприлюднено на офіційному сайті ЦВК, пише RegioNews.
Зокрема Полтавську обласну територіальну виборчу комісію очолила Людмила Сердюк ("Солідарність жінок України"), її заступницею буде Надія Мякушко ("За Майбутнє"), а секретарем Тамара Данильченко (ВО "Батьківщина").
Полтавською районною територіальною виборчою комісією керуватиме Альона Бондарь ("Слуга народу"), її заступницею стала Надія Трут ("ОПЗЖ"), а секретарем Лариса Клименко ("Щаслива Україна" ("Успішна Країна").
У Полтавській міській територіальній виборчій комісії Полтавського району керуватиме Алла Назаренко ("Солідарність жінок України"), заступницею буде Тамара Денисовець (ВО "Батьківщина"), а секретарем Людмила Беберіна ("ОПЗЖ").
Нагадаємо, ЦВК сформувала склад виборчих комісій Чернівецької області.