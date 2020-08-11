ЦВК утворила 17 виборчих комісій в Житомирській області

Також оприлюднена інформація про їхній персональний склад

Також оприлюднена інформація про їхній персональний склад

Фото: ЦВК

ЦВК утворила у Житомирській області 17 територіальних виборчих комісій, які будуть займатися організацією, підготовкою та проведенням місцевих виборів.

Відповідну постанову ЦВК прийняла 10 серпня, передає RegioNews.

За даними ЦВК, до складу кожної комісії увійшли голова, заступник, секретар та 15 членів.

Житомирську обласну територіальну виборчу комісію очолив представник партії "Слуга народу” Євгеній Лєх 1998 року народження.

Заступником голови Комісії став Юрій Павлюк, який представляє Житомирську організацію партії "Батьківщина”. Секретарем комісії буде представник партії"Солідарність жінок України” Олексій Олійник.

Крім того, в області утворили чотири районні виборчі комісії: Бердичівську, Житомирську, Новоград-Волинську та Коростенську.

Було сформовано також склад 12 міських комісій: Андрушівської, Баранівської, Бердичівської, Житомирської, Коростенської, Коростишівської, Малинської, Новоград-Волинської, Овруцької, Олевської, Радомишльської та Чуднівської.



Нагадаємо, вибори в Україні: ЦВК сформувала склад 532 тервиборчкомів.