В ТИК Киева вошли члены партий "Единый Кривой Рог" и "Патриоты Волыни"

Большинство мест в комиссиях Киева принадлежит парламентским партиям

Большинство мест в комиссиях Киева принадлежит парламентским партиям

Фото: КГГА

Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, в Киеве в состав ТИК вошли представители 49 партий, в частности "Единый Кривой Рог" и "Патриоты Волыни".

Об этом сообщается на сайте ЦИК, передает RegioNews.

Всего в Киеве будет действовать 11 территориальных комиссий: одна городская и десять районных. Главой Киевской городской территориальной избирательной комиссии стала Васьковська Татьяна Викторовна от партии "Слуга народа".

Ее заместителем избран Николай Нилов от партии ОПЗЖ. Секретарем комиссии стала Елена Шокина от партии "Солидарность женщин Украины".

Большинство мест в комиссиях принадлежат парламентским партиям "Слуга народа", "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и ОПЗЖ, в каждой из них 20 и более представителей.

Также более 10 мест выделили для политической партии "Солидарность женщин Украины", она заключила соглашение о политическом сотрудничестве с депутатской группой "Доверие" партии "За будущее".

Всего в Киеве будут обслуживать местные выборы 198 человек. Среди партий, которые представлены в ТИК на местных выборах в столице, будут не совсем "киевские" партии, в частности "Единый Кривой Рог", "Патриоты Волыни", "Блок Дмитрия Голубова" (зарегистрированна в Одессе), "Доверяй делам" Кернеса -Труханова, а также "Пиратская партия Украины".

Напомним, "Голос" будет отзывать из ТИК Хмельницкой области всех своих представителей. В партии готовят соответствующее представление в ЦИК.

Ранее ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области. Также ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области и обнародовал персональный состав теризбиркомов на Полтавщине и на Херсонщине.