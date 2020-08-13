"Голос" буде відкликати з ТВК Хмельницької області усіх своїх представників

У партії готують відповідне подання в ЦВК

У партії готують відповідне подання в ЦВК

Фото: Facebook

Партія "Голос" буде відкликати усіх своїх представників із територіальних виборчих комісій Хмельницької області через підозру в співпраці з іншими партіями.

Про це у Facebook повідомила голова партії "Голос” Кіра Рудик, передає RegioNews.

Сьогодні до мене звернулися десятки людей, обурених ситуацією на Хмельниччині. Є підозра про співпрацю членів ТВК (тервибочкомів), поданих від "Голосу", з іншими партіями”, - написала Рудик.

За її словами, голова місцевого осередку вже підписав відповідне подання в ЦВК, також в партії проведуть розслідування, чи був вплив на представників.

Наша служба безпеки перевірила інформацію негайно. Підозра обґрунтована. І мені, і голові Хмельницького осередку цього достатньо для негайного рішення: ми відкликаємо всіх 35-х членів ТВК”, - зазначила вона.

Нагадаємо, ЦВК 10 серпня сформувала у Хмельницькій області 17 територіальних виборчих комісій, до їх складу увійшли 36 представників партії "Голос”.

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