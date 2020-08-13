На Херсонщині ОПЗЖ отримала найбільшу кількість членів ТВК

Найбільше керівних посад в територіальних комісіях отримала партія "Батьківщина”

Найбільше керівних посад в територіальних комісіях отримала партія "Батьківщина”

Фото: ЦВК

У Херсонській області сформовано 15 територіальних виборчих комісій, до складу яких входять 270 осіб, які представлятимуть 50 політичних партій.

Про це повідомляє ЦВК, передає RegioNews.

Зокрема, найбільше представників у територіальних виборчих комісіях отримала партія "Опозиційна платформа "За життя” - 33 особи, це більше 12% від загальної кількості членів.

"Європейська солідарність”, "Слуга народу” та "Батьківщина” матимуть по 32 особи, і партія "За майбутнє” зможе завести в ТВК 21 особу.

Найбільше керівних посад в територіальних комісіях отримала партія "Батьківщина” – 7 осіб. Партії "Європейська солідарність”, "Слуга народу” та ОПЗЖ мають по 6 керівних посад.

Згідно із постановою ЦВК, в області утворено Херсонську обласну територіальну виборчу комісію, а також Бериславську, Генічеську, Каховську, Скадовську та Херсонську районні територіальні виборчі комісії.

Крім того, будуть працювати під час місцевих виборів Бериславська, Генічеська, Голопристанська, Каховська, Новокаховська, Олешківська, Скадовська, Таврійська та Херсонська міські територіальні виборчі комісії.

Нагадаємо, "Голос" буде відкликати з ТВК Хмельницької області усіх своїх представників. У партії готують відповідне подання в ЦВК.

Раніше ЦВК сформувала склад виборчих комісій Чернівецької області. Також ЦВК утворила 17 виборчих комісій в Житомирській області і оприлюднила персональний склад тервиборчкомів на Полтавщині.