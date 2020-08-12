ЦВК сформувала склад виборчих комісій Чернівецької області

Було утворено районні та міські виборчі комісії

Було утворено районні та міські виборчі комісії

Фото: flickr

На Буковині ЦВК сформувала 14 міських та районних виборчих комісій, а також обласну територіальну виборчу комісію.

Відповідна постанова опублікована на сайті ЦВК, передає RegioNews.

Згідно з документом, Чернівецьку обласну територіальну виборчу комісію очолив член партії "Голос” Каспрук Микола Степанович.

Його заступником став Андрій Ходоровський від партії "Слуга народу”. Серетарем комісії обрано Ігора Ковбаса від партії ОПЗЖ.

Було сформовано три районні комісії Чернівецької області: Вижницьку, Дністровську та Чернівецьку.

Також утворено міські територіальні виборчі комісії: Вашківецьку, Вижницьку, Герцаївську, Заставнівську, Кіцманську, Новодністровську, Новоселицьку, Сокирянську, Сторожинецьку, Хотинську та Чернівецьку.

Нагадаємо, вибори в Україні: ЦВК сформувала склад 532 тервиборчкомів.

ЦВК утворила 17 виборчих комісій в Житомирській області, а також оприлюднила інформацію про їхній персональний склад. Згодом стало відомо, що ЦВК оприлюднила склад виборчих комісій на Вінниччині.