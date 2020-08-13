В ОПЗЖ відповіли на можливу заборону партії: хочуть вигнання Малюськи

Медведчуківці вимагають "зупинити репресії" проти опозиції

Медведчуківці вимагають "зупинити репресії" проти опозиції

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Про це йдеться в заяві на сайті політсили, повідомляє RegioNews.

"Зростання довіри і підтримки громадян до роботи опозиційних партій провокує істерику у Зе-влади, партії війни і ручних "грантоїдів" на прикормі у зовнішніх кредиторів. У спробі не допустити політичної поразки свого режиму вони намагаються будь-якими методами тиснути і переслідувати опозицію, і вже не розбирають ні способів, ані засобів", — висловилися в партії Віктора Медведчука.

В партії додали, що вимагають від влади і особисто від президента Зеленського "зупинити репресії проти опозиційних партій".

"Ми вимагаємо повного очищення влади від ставлеників партії війни і грантожерів, які перебувають під зовнішнім управлінням. Зокрема, міністра юстиції Малюськи, який не справляється зі своїми обов'язками. Наполягаємо на необхідності повного перезавантаження так званих громадських рад при міністерствах, куди минулий і нинішній режими пристроїли найвідданіших "соросят" і найбільш оскаженілих радикалів", — додали там.

Нагадаємо, днями у Києві хотіли підірвати офіс ОПЗЖ.