В ОПЗЖ відповіли на можливу заборону партії: хочуть вигнання Малюськи
Партія "Опозиційна платформа -- За життя", коментуючи можливу заборону партії, зажадала відставки глави Мін'юсту Дениса Малюськи.
Про це йдеться в заяві на сайті політсили, повідомляє RegioNews.
"Зростання довіри і підтримки громадян до роботи опозиційних партій провокує істерику у Зе-влади, партії війни і ручних "грантоїдів" на прикормі у зовнішніх кредиторів. У спробі не допустити політичної поразки свого режиму вони намагаються будь-якими методами тиснути і переслідувати опозицію, і вже не розбирають ні способів, ані засобів", — висловилися в партії Віктора Медведчука.
В партії додали, що вимагають від влади і особисто від президента Зеленського "зупинити репресії проти опозиційних партій".
"Ми вимагаємо повного очищення влади від ставлеників партії війни і грантожерів, які перебувають під зовнішнім управлінням. Зокрема, міністра юстиції Малюськи, який не справляється зі своїми обов'язками. Наполягаємо на необхідності повного перезавантаження так званих громадських рад при міністерствах, куди минулий і нинішній режими пристроїли найвідданіших "соросят" і найбільш оскаженілих радикалів", — додали там.
Нагадаємо, днями у Києві хотіли підірвати офіс ОПЗЖ.