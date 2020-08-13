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13 августа 2020, 12:34 4

На Херсонщине ОПЗЖ получила наибольшее количество членов ТИК

13 августа 2020, 12:34 4
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Больше всего руководящих должностей в территориальных комиссиях получила партия "Батькивщина"
Больше всего руководящих должностей в территориальных комиссиях получила партия "Батькивщина"
Фото: ЦИК
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В Херсонской области сформированы 15 территориальных избирательных комиссий, в состав которых входят 270 человек, они будут представлять 50 политических партий.

Об этом сообщает ЦИК, передает RegioNews.

В частности, больше всего представителей в территориальных избирательных комиссиях получила партия "Оппозиционная платформа "За жизнь" - 33 человека, это более 12% от общего количества членов.

"Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Батькивщина" будут иметь по 32 человека, и партия "За будущее" сможет завести в ТИК 21 человека.

Больше всего руководящих должностей в территориальных комиссиях получила партия "Батькивщина" - 7 человек. Партии "Европейская солидарность", "Слуга народа" и ОПЗЖ имеют по 6 руководящих должностей.

Согласно с постановлением ЦИК, в области создали Херсонскую областную территориальную избирательную комиссию, а также Бериславскую, Геническую, Каховскую, Скадовскую и Херсонскую районные территориальные избирательные комиссии.

Кроме того, будут работать во время местных выборов Бериславская, Геническая, Голопристанская, Каховская, Новокаховская, Олешковская, Скадовская, Таврическая и Херсонская городские территориальные избирательные комиссии.

Напомним, "Голос" будет отзывать из ТИК Хмельницкой области всех своих представителей. В партии готовят соответствующее представление в ЦИК.

Ранее ЦИК сформировала состав избирательных комиссий Черновицкой области. Также ЦИК образовала 17 избирательных комиссий в Житомирской области и обнародовал персональный состав теризбиркомов на Полтавщине.

ОПЗЖ Херсон Батькивщина ЦИК Местные выборы ТИК
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