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Хабар $6 мільйонів: Злочевський готовий співпрацювати з НАБУ – адвокат
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11 серпня 2020, 17:34 4

Хабар $6 мільйонів: Злочевський готовий співпрацювати з НАБУ – адвокат

11 серпня 2020, 17:34 4
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НАБУ відомий адресу Миколи Злочевського за кордоном
НАБУ відомий адресу Миколи Злочевського за кордоном
Фото з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро навмисне спотворює факти і оголошує в розшук колишнього міністра екології Миколи Злочевського, хоча точна адреса його проживання за кордоном відомий слідчим.

Про це заявив адвокат колишнього чиновника Петро Бойко, пише Regionews.

По оголошенню Злочевського М.В. в розшук існує свідоме перекручування фактів з боку Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Зокрема, НАБУ добре відомо, що Злочевський М.В. не ховається від слідства, однак цей факт свідомо нівелюється", — заявив він.

За словами адвоката, після виклику Злочевського на допит на 21 липня, він повідомив керівник групи детективів НАБУ Віталію Пісному про перебування ексміністра за межами України.

Мною було передано слідству інформацію про країну перебування та точну адресу проживання Злочевського М.В., а також інформацію про те, що Злочевський М.В. готовий співпрацювати зі слідством і давати показання по цій справі. Важливо відзначити, що Злочевський М.В. не робив і не має ніякого відношення до подій, які намагаються йому інкримінувати", — підкреслив Бойко.

Проте слідство всупереч процесуальним нормам, маючи точну інформацію про його місцезнаходження, оголосило Злочевського в розшук.

Сторона захисту вже оскаржила постанову про розшук в установленому законом порядку і закликає всіх учасників процесу до дотримання процесуальних норм", — додав він.

Нагадаємо, вчора НАБУ оголосило в розшук Миколу Злочевського. Колишньому міністру інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 (надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального Кодексу. Мова йде про хабарі керівникам НАБУ і САП у розмірі $6 млн

Раніше НАБУ і САП повідомили про підозру екс-міністру Миколі Злочевському, якого слідство вважає організатором злочину..

хабар екологія міністр слідство розшук адвокат Микола Злочевський
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