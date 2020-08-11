НАЗК почало перевірку декларацій заступників міністрів
Всього перевірять декларації 16 чиновників
Всього перевірять декларації 16 чиновників
Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку декларацій 16 посадових осіб, серед яких 12 поточних і колишніх заступників міністрів.
Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі агентства.
НАЗК перевірить декларації ще 16 чиновників, серед яких 12 заступників міністрів, працівники держпідприємства, поліції, податкової та митниці", - йдеться в повідомленні.
Перевірка декларацій торкнеться таких заступників міністрів:
- Наталія Бойко, колишній заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;
- Єгор Божок, заступник Міністра закордонних справ (відсторонений від виконання повноважень);
- Олексій Вискуб, перший заступник Міністра цифрової трансформації;
- Юрій Гелетій, колишній заступник Міністра фінансів;
- Євгеній Горовець, перший заступник Міністра юстиції;
- Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції;
- Тетяна Максимець, колишній перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;
- Юлія Підкоморна, колишній заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;
- Василь Полуйко, колишній заступник Міністра екології та природних ресурсів;
- Ігор Старобінський, заступник Міністра оборони;
- Світлана Шаталова, заступник Міністра охорони здоров’я;
- Олег Шевчук, колишній заступник Міністра оборони.
Під час перевірки НАЗК з'ясує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, а також перевірить зазначених осіб на наявність конфлікту інтересів", - додається в повідомленні.
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