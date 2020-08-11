НАЗК почало перевірку декларацій заступників міністрів

Всього перевірять декларації 16 чиновників

Всього перевірять декларації 16 чиновників

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Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку декларацій 16 посадових осіб, серед яких 12 поточних і колишніх заступників міністрів.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі агентства.

НАЗК перевірить декларації ще 16 чиновників, серед яких 12 заступників міністрів, працівники держпідприємства, поліції, податкової та митниці", - йдеться в повідомленні.

Перевірка декларацій торкнеться таких заступників міністрів:

Наталія Бойко, колишній заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;

Єгор Божок, заступник Міністра закордонних справ (відсторонений від виконання повноважень);

Олексій Вискуб, перший заступник Міністра цифрової трансформації;

Юрій Гелетій, колишній заступник Міністра фінансів;

Євгеній Горовець, перший заступник Міністра юстиції;

Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції;

Тетяна Максимець, колишній перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;

Юлія Підкоморна, колишній заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;

Василь Полуйко, колишній заступник Міністра екології та природних ресурсів;

Ігор Старобінський, заступник Міністра оборони;

Світлана Шаталова, заступник Міністра охорони здоров’я;

Олег Шевчук, колишній заступник Міністра оборони.

Під час перевірки НАЗК з'ясує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, а також перевірить зазначених осіб на наявність конфлікту інтересів", - додається в повідомленні.

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