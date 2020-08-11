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11 серпня 2020, 12:41 8

НАЗК почало перевірку декларацій заступників міністрів

11 серпня 2020, 12:41 8
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Всього перевірять декларації 16 чиновників
Всього перевірять декларації 16 чиновників
Фото: з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку декларацій 16 посадових осіб, серед яких 12 поточних і колишніх заступників міністрів.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі агентства.

НАЗК перевірить декларації ще 16 чиновників, серед яких 12 заступників міністрів, працівники держпідприємства, поліції, податкової та митниці", - йдеться в повідомленні.

Перевірка декларацій торкнеться таких заступників міністрів:

  • Наталія Бойко, колишній заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;
  • Єгор Божок, заступник Міністра закордонних справ (відсторонений від виконання повноважень);
  • Олексій Вискуб, перший заступник Міністра цифрової трансформації;
  • Юрій Гелетій, колишній заступник Міністра фінансів;
  • Євгеній Горовець, перший заступник Міністра юстиції;
  • Валерія Іонан, заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції;
  • Тетяна Максимець, колишній перший заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;
  • Юлія Підкоморна, колишній заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості;
  • Василь Полуйко, колишній заступник Міністра екології та природних ресурсів;
  • Ігор Старобінський, заступник Міністра оборони;
  • Світлана Шаталова, заступник Міністра охорони здоров’я;
  • Олег Шевчук, колишній заступник Міністра оборони.

Під час перевірки НАЗК з'ясує достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, а також перевірить зазначених осіб на наявність конфлікту інтересів", - додається в повідомленні.

Нагадаємо, нардепи хочуть змінити окремі положення Кримінального кодексу.

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