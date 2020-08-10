В Херсонській області виявили масову загибель риби

Інспектори взяли воду з місця загибелі риби на аналіз

Інспектори взяли воду з місця загибелі риби на аналіз

Фото: darg.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства, передає RegioNews.

Відомо, що загинуло понад мільйон риб, а вода в лимані має специфічний колір і запах сірководню.

При обстеженні 2 км ділянки водойми виявлено близько 1,6 млн примірників загиблого бичка, червонопірки та карася сріблястого. При огляді також встановлено, що вода у водоймі має специфічний колір, з характерним запахом сірководню", - йдеться в повідомленні.

Інспектори агентства відібрали проби води та зразки загиблої риби для проведення повного гідрохімічного та мікробіологічного аналізу.

Про факт загибелі риби поінформували відповідні служби, причини загибелі риби встановлюються.

Нагадаємо, у Житомирській області виявили масову загибель риби, за словами екологів, риба гине через промислові викиди.