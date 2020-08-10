В Херсонській області виявили масову загибель риби
У Дніпровсько-Бузькому лимані Херсонської області екологи зафіксували масовий мор риби.
Про це повідомляє пресслужба Державного агентства рибного господарства, передає RegioNews.
Відомо, що загинуло понад мільйон риб, а вода в лимані має специфічний колір і запах сірководню.
При обстеженні 2 км ділянки водойми виявлено близько 1,6 млн примірників загиблого бичка, червонопірки та карася сріблястого. При огляді також встановлено, що вода у водоймі має специфічний колір, з характерним запахом сірководню", - йдеться в повідомленні.
Інспектори агентства відібрали проби води та зразки загиблої риби для проведення повного гідрохімічного та мікробіологічного аналізу.
Про факт загибелі риби поінформували відповідні служби, причини загибелі риби встановлюються.
Нагадаємо, у Житомирській області виявили масову загибель риби, за словами екологів, риба гине через промислові викиди.