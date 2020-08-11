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Взятка $6 миллионов: Злочевский готов сотрудничать с НАБУ – адвокат
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11 августа 2020, 17:34 4

Взятка $6 миллионов: Злочевский готов сотрудничать с НАБУ – адвокат

11 августа 2020, 17:34 4
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НАБУ известен адрес Николая Злочевского за границей
НАБУ известен адрес Николая Злочевского за границей
Фото из открытых источников
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Национальное антикоррупционное бюро умышленно искажает факты и объявляет в розыск бывшего министра экологии Николая Злочевского, хотя точный адрес его проживания за границей известен следователям.

Об этом заявил адвокат бывшего чиновника Петр Бойко, пишет Regionews.

По объявлению Злочевского Н. В. в розыск существует сознательное искажение фактов со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В частности, НАБУ хорошо известно, что Злочевский Н.В. не скрывается от следствия, однако этот факт сознательно нивелируется", — заявил он.

По словам адвоката, после вызова Злочевского на допрос на 21 июля, он сообщил руководителю группы детективов НАБУ Виталию Писному о проживании экс-министра за пределами Украины.

Мною было передано следствию информацию о стране пребывания и точный адрес проживания Злочевского Н.В., а также информацию о том, что Злочевский Н.В. готов сотрудничать со следствием и давать показания по этому делу. Важно отметить, что Злочевский Н.В. не совершал и не имеет никакого отношения к событиям, которые пытаются ему инкриминировать", — подчеркнул Бойко.

Однако следствие вопреки процессуальным нормам, имея точную информацию о его местонахождении, объявило Злочевского в розыск.

Сторона защиты уже обжаловала постановление о розыске в установленном законом порядке и призывает всех участников процесса к соблюдению процессуальных норм", — добавил он.

Напомним, вчера НАБУ объявило в розыск Николая Злочевского. Бывшему министру инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного Кодекса. Речь идет о взятке руководителям НАБУ и САП в размере $6 млн

Ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Николаю Злочевскому, которого следствие считает организатором преступления..

взятка экология министр следствие розыск адвокат Николай Злочевський
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