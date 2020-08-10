Хабар $6 мільйонів: НАБУ і САП оголосили в розшук ексміністра Злочевського

Його підозрюють в організації надання неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому

Його підозрюють в організації надання неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому

Фото з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила в розшук колишнього міністра екології та природокористування Миколу Злочевського.

Відповідні дані опубліковані в розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ України, пише RegioNews.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС у Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколи Злочевського та ексспівробітник ДФС намагалися передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву Національного антикорупційного бюро.

15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн. Як стало відомо, мова йде про Миколу Ільяшенка, Андрія Кічу і Олену Мазурову відповідно.

Також НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру Миколі Злочевському, якого слідство вважає організатором злочину.