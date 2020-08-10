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10 серпня 2020, 17:25 17

Хабар $6 мільйонів: НАБУ і САП оголосили в розшук ексміністра Злочевського

10 серпня 2020, 17:25 17
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Його підозрюють в організації надання неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому
Його підозрюють в організації надання неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому
Фото з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила в розшук колишнього міністра екології та природокористування Миколу Злочевського.

Відповідні дані опубліковані в розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ України, пише RegioNews.

Нагадаємо, 12 червня перший заступник начальника головного управління ДПС у Києві, один з керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича Миколи Злочевського та ексспівробітник ДФС намагалися передати $6 млн неправомірної вигоди керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву Національного антикорупційного бюро.

15 червня всі троє підозрюваних були взяті під варту з альтернативою застав в 40, 84 і 120 млн грн. Як стало відомо, мова йде про Миколу Ільяшенка, Андрія Кічу і Олену Мазурову відповідно.

Також НАБУ і САП повідомили про підозру ексміністру Миколі Злочевському, якого слідство вважає організатором злочину.

хабар НАБУ екологія САП міністр розшук Микола Злочевський
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