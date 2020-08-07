На Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали

Фото: flickr

Від початку доби, 7 серпня, збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Ворожі провокації зі стрілецької зброї відмічено у районі населеного пункту Новолуганське, а з підствольного гранатомету – біля Шумів", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, поодинокі неприцільні постріли не несли загрози військовим, тому вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

У штабі ООС додали, що минулої доби, 6 серпня на всіх ділянках лінії розмежування обстрілів з боку противника не було зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії ворога. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 6 серпня у районі проведення ООС обстрілів сьогодні не зафіксували, за період режиму припинення вогню серед наших військових втрат та поранень немає.