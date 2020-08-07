В СБУ заявили, що не брали участі в обшуках Корбана

Вони запевняють, що знаходяться поза політикою

Вони запевняють, що знаходяться поза політикою

Фото: Facebook

У Службі безпеки України Дніпропетровської області заявили, що співробітники спецслужби не причетні до обшуків у Геннадія Корбана чи його оточення.

Про це йдеться в заяві відомства у Facebook, передає RegioNews.

Правоохоронці наголошують, що обшуки проводили виключно працівники Державної фіскальної служби.

Співробітники Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області не брали участі у слідчих діях", - йдеться в повідомленні.

В СБУ запевнили, знаходяться поза політикою, і діють виключно у межах повноважень, визначених законодавством.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня стало відомо, що у Дніпрі силовики обшукують будинок і офіси Геннадія Корбана, соратника мера міста Бориса Філатова.

Згодом Корбан заявив, що пов'язує обшуки у своєму домі з Філатовим і "Пропозицією".