В СБУ заявили, що не брали участі в обшуках Корбана
У Службі безпеки України Дніпропетровської області заявили, що співробітники спецслужби не причетні до обшуків у Геннадія Корбана чи його оточення.
Про це йдеться в заяві відомства у Facebook, передає RegioNews.
Правоохоронці наголошують, що обшуки проводили виключно працівники Державної фіскальної служби.
Співробітники Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області не брали участі у слідчих діях", - йдеться в повідомленні.
В СБУ запевнили, знаходяться поза політикою, і діють виключно у межах повноважень, визначених законодавством.
Нагадаємо, ввечері 6 серпня стало відомо, що у Дніпрі силовики обшукують будинок і офіси Геннадія Корбана, соратника мера міста Бориса Філатова.
Згодом Корбан заявив, що пов'язує обшуки у своєму домі з Філатовим і "Пропозицією".