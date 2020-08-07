14:46  07 серпня
"Слуги народу" "зменшили" площу Волині в тисячу разів
14:40  07 серпня
Харків у червоній зоні: Кернес не збирається зупиняти транспорт
08:25  07 серпня
На Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2020, 12:48 5

В СБУ заявили, що не брали участі в обшуках Корбана

07 серпня 2020, 12:48 5
Читайте также на русском языке
Вони запевняють, що знаходяться поза політикою
Вони запевняють, що знаходяться поза політикою
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

У Службі безпеки України Дніпропетровської області заявили, що співробітники спецслужби не причетні до обшуків у Геннадія Корбана чи його оточення.

Про це йдеться в заяві відомства у Facebook, передає RegioNews.

Правоохоронці наголошують, що обшуки проводили виключно працівники Державної фіскальної служби.

Співробітники Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області не брали участі у слідчих діях", - йдеться в повідомленні.

В СБУ запевнили, знаходяться поза політикою, і діють виключно у межах повноважень, визначених законодавством.

Нагадаємо, ввечері 6 серпня стало відомо, що у Дніпрі силовики обшукують будинок і офіси Геннадія Корбана, соратника мера міста Бориса Філатова.

Згодом Корбан заявив, що пов'язує обшуки у своєму домі з Філатовим і "Пропозицією".

обшуки СБУ заява Дніпро Геннадій Корбан
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Геннадій Корбан пов'язує обшуки у своєму домі з Філатовим і "Пропозицією"
06 серпня 2020, 21:42
У Києві припинили діяльність мережі підпільних call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків
06 серпня 2020, 21:08
У Дніпрі силовики обшукують будинок і офіси Геннадія Корбана
06 серпня 2020, 17:11
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »