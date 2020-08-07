Єрмак анонсував новий обмін полоненими у форматі "100 на 100"
Україна розраховує на проведення обміну найближчими тижнями
Україна розраховує на проведення обміну найближчими тижнями
В рамках наступного обміну полоненими з проросійськими бойовиками планують звільнити близько 100 осіб з кожної сторони.
Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Reuters, передає RegioNews.
За його словами, Україна передала ОБСЄ список з приблизно 100 осіб, стільки ж людей включили до свого списку бойовики.
Сподіваюся, що це станеться найближчим часом. Я думаю, що протягом декількох тижнів", – сказав Єрмак про дату обміну.
Він також повідомив, що готується угода про три нові ділянки розведення військ на Донбасі.
Сьогодні ми дуже близькі до узгодження трьох, а може і п'яти нових ділянок", – повідомив глава ОП.
Нагадаємо, на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню.
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