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На Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню
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07 серпня 2020, 10:51 2

Єрмак анонсував новий обмін полоненими у форматі "100 на 100"

07 серпня 2020, 10:51 2
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Україна розраховує на проведення обміну найближчими тижнями
Україна розраховує на проведення обміну найближчими тижнями
Фото: Слово і діло
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В рамках наступного обміну полоненими з проросійськими бойовиками планують звільнити близько 100 осіб з кожної сторони.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Reuters, передає RegioNews.

За його словами, Україна передала ОБСЄ список з приблизно 100 осіб, стільки ж людей включили до свого списку бойовики.

Сподіваюся, що це станеться найближчим часом. Я думаю, що протягом декількох тижнів", – сказав Єрмак про дату обміну.

Він також повідомив, що готується угода про три нові ділянки розведення військ на Донбасі.

Сьогодні ми дуже близькі до узгодження трьох, а може і п'яти нових ділянок", – повідомив глава ОП.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС Андрій Єрмак АТО розведення військ
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