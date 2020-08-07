Єрмак анонсував новий обмін полоненими у форматі "100 на 100"

Україна розраховує на проведення обміну найближчими тижнями

Україна розраховує на проведення обміну найближчими тижнями

Фото: Слово і діло

В рамках наступного обміну полоненими з проросійськими бойовиками планують звільнити близько 100 осіб з кожної сторони.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Reuters, передає RegioNews.

За його словами, Україна передала ОБСЄ список з приблизно 100 осіб, стільки ж людей включили до свого списку бойовики.

Сподіваюся, що це станеться найближчим часом. Я думаю, що протягом декількох тижнів", – сказав Єрмак про дату обміну.

Він також повідомив, що готується угода про три нові ділянки розведення військ на Донбасі.

Сьогодні ми дуже близькі до узгодження трьох, а може і п'яти нових ділянок", – повідомив глава ОП.

Нагадаємо, на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню.