Кравчук заявил, что готов посетить оккупированные регионы Донбасса

Он планирует поговорить с местными жителями

Он планирует поговорить с местными жителями

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Об этом он заявил изданию "Obozrevatel", передает RegioNews.

Если прекратится огонь, тогда возможность поездки на территорию, чтобы послушать, как думают люди, будет", - сказал он.

По его словам, он намерен поговорить с местными жителями, и выразил убеждение, что "их мнение отличается от позиции, которую высказывают главари незаконных террористических формирований Донбасса".

Насколько мне известно, люди не хотят войны, не хотят смертей, они не хотят умирать. Они хотят жить нормально, жить, как живут люди в цивилизованных демократических странах мира", - заявил Кравчук.

Он также отметил, что документ о полном прекращении огня, который был подписан на заседании ТКГ, должен выполняться.

Напомним, 28 июля Леонид Кучма прекратил работу в ТКГ по Донбассу. 30 июля президент Зеленский официально назначил Кравчука главой украинской делегации в ТКГ.

Позже Крачук заявил, что первый премьер Украины Фокин может войти в состав делегации ТКГ. Позже Зеленский объяснил, почему главой делегации в ТКГ был назначен Кравчук, по словам президента, на эту должность было несколько кандидатур.